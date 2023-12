EU má na dosah regulaci umělé inteligence. Existuje předběžná dohoda

"Historie! EU se stává prvním kontinentem s jasnými pravidly pro použití AI. Je to mnohem více než kniha pravidel, je to odrazový můstek pro unijní startupy a výzkumníky, aby byli v čele globálního závodu v oblasti umělé inteligence. To nejlepší teprve přijde!" uvedl eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton na sociální síti X.

Pravidla mají například omezit využívání umělé inteligence pro biometrickou identifikaci ze strany bezpečnostních složek. Počítá se také se zákazem tzv. sociálního skóre, respektive kreditu. Jde o hodnocení lidí podle jejich chování a aktivit na sociálních sítích.

Spotřebitelé by naopak měli získat možnost podávat stížnosti, přičemž firmám by v případě porušení pravidel hrozily pokuty ve výši až 35 milionů eur (přes 850 milionů korun) nebo 7 procent celosvětového obratu.

Podle agentury Reuters je možné, že unijní pravidla budou vzorem pro další státy.

Členské státy Evropské unie se dlouho neshodovaly na regulaci generativní umělé inteligence. Například ChatGPT z dílny společnosti AI je systém vyškolený na velkých souborech dat, z nichž se učí a následně provádí různé úkoly.