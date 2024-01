EU zastavila financování UNRWA. 1200 zaměstnanců jsou členy teroristických skupin, tvrdí tajné služby

Mluvčí Evropské komise (EK) Eric Mamer řekl, že audit musí proběhnout pod vedením odborníků povedených eurokomisí a musí být proveden současně s vyšetřováním obvinění vznesených Izraelem, které podniká OSN.

"Je naprosto jasné, že tato opatření jsou naléhavá. Jsou důležitá a měla by začít bezodkladně," uvedl Mamer. Evropská unie patří mezi největší přispěvatele do UNRWA.

EK v prohlášení uvedla, že "posoudí nadcházející rozhodnutí o financování UNRWA vzhledem k velmi závažným obviněním ze dne 24. ledna týkajícím se účasti zaměstnanců UNRWA na ohavných útocích ze 7. října". Podle eurokomise se do konce února "nepředpokládá žádné další financování UNRWA".

Humanitární pomoc pro Palestince v Pásmu Gazy a na západním břehu Jordánu bude podle EK v nezmenšené míře pokračovat prostřednictvím jiných partnerských organizací i nadále.

Doporučené články Desítky příbuzných rukojmí vtrhly do izraelského parlamentu. Opozice i veřejnost chtějí konec Netanjahua

Pracovníci agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) se pravděpodobně podíleli na únosu Izraelky, převáželi munici či tělo mrtvého izraelského vojáka a zapojili se i do loňského útoku na jih země. Vyplývá to z dokumentu americké vlády, jehož podrobnosti v pondělí zveřejnil portál The Times of Israel.

Server Wall Street Journal s odkazem na izraelské zpravodajské služby uved, že nejméně 1200 zaměstnanců agentury OSN jsou členy teroristických skupin Hamás nebo Islámský džihád. Toto číslo představuje asi 10 procent zaměstnanců UNRWA v Gaze.

V daném dokumentu se nacházejí jména, pozice a další údaje o 12 pracovnících UNRWA, které tato agentura propustila po obviněních Izraele, že se loni 7. října zapojily do útoku palestinského militantního hnutí Hamás na Izrael.

Deseti z nich jsou údajně členy Hamásu a jeden je členem palestinského militantního hnutí Islámský džihád. Sedmi byli učitelé, dva pracovali ve školách UNRWA na různých pozicích. Dalších tří v dokumentu popisují jako úředníka, sociálního pracovníka a vedoucího skladu.

V dokumentu je také konkrétně uvedeno, že školní poradce UNRWA z města Chán Júnis na jihu Pásma Gazy spolu se svým synem unesl z Izraele ženu.

Jiný sociální pracovník této agentury z uprchlického tábora Nusajrát ve střední části Pásma Gazy údajně pomáhal při převozu těla mrtvého izraelského vojáka z Gazy, jakož i při distribuci munice a koordinaci vozidel v den útoku na Izrael.

Další pracovník UNRWA se podle dokumentu zapojil do masakru v kibuci, kde zahynulo 97 lidí. Podle The Times of Israel jde o kibuc Be'eri, kde se odehrál jeden z nejhorších útoků Hamásu.

V dokumentu se zároveň uvádí, že Spojené státy nedokázaly ověřit podrobnosti těchto činů či totožnost obviněných. Daná obvinění však považují za dostatečně důvěryhodná a znepokojující k tomu, aby nařídila zastavení financování UNRWA.

Doporučené články Přelomová dohoda je na spadnutí. Může zajistit svobodu rukojmím Hamásu

Řada zemí světa, včetně USA, Austrálie, Kanady, Itálie, Velké Británie, Německa, Finska, Francie a Švýcarska, v minulém týdnu pozastavily financování Agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA) po obviněních, že někteří její pracovníci se podíleli na masivním útoku militantního palestinského hnutí Hamás na Izrael ze 7. října.

Generální tajemník OSN António Guterres v sobotu vyzval dárcovské země, aby zaručily pokračování činnosti UNRWA. Upozornil na to server France24.

"Ačkoli mám pochopení pro jejich obavy a sám jsem byl těmito obviněními zděšen, důrazně žádám vlády, které pozastavily své příspěvky, aby přinejmenším zaručily kontinuitu operací UNRWA," uvedl Guterres v prohlášení.

UNRWA v pátek oznámila, že propustila více zaměstnanců obviněných Izraelem a začala je vyšetřovat. Urychlené nezávislé vyšetřování přislíbil i Guterres. "Ohavné údajné činy těchto zaměstnanců musí mít následky," řekl.

"Desetitisíce mužů a žen, kteří pracují pro UNRWA, mnozí z nich v nejnebezpečnějších situacích pro humanitární pracovníky, by neměly být trestáni," dodal Guterres s tím, že je třeba uspokojit základní potřeby obyvatel, kterým tito zaměstnanci poskytují služby.

Šéf OSN potvrdil, že z 12 obviněných zaměstnanců bylo devět propuštěno, jeden je mrtvý a "identita dvou dalších se objasňuje." Více než 30 000 pracovníků organizace poskytuje služby včetně vzdělávání, základní zdravotní péče a humanitární pomoci palestinským uprchlíkům v pásmu Gazy, Předjordánsku, Jordánsku, Sýrii a Libanonu.

Izrael už v sobotu oznámil, že po skončení války v Pásmu Gazy bude usilovat o zastavení činnosti UNRWA v této oblasti. Izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac zdůraznil, že UNRWA nebude v enklávě hrát žádnou roli po skončení války.

Hnutí Hamás reagovalo na izraelská vyjádření kritikou vůči UNRWA. V tiskové zprávě na sociální síti Telegram Hamás vyzval OSN a mezinárodní organizace, aby odolaly hrozbám a vydírání ze strany Izraele.

Generální komisař UNRWA Philippe Lazzarini oznámil v pátek, že izraelské úřady poskytly UNRWA informace o údajném zapojení několika jejích zaměstnanců do útoku. UNRWA na tyto pracovníky reagovala vypovězením smluv a zahájením vyšetřování.