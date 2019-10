Británie čeká výpadek daňových příjmů z prodeje benzinu, chce zdanit řidiče elektoraut

Příslib Británie, že do roku 2050 sníží emise na nulu, je pro vládu z hlediska rozpočtu obrovský problém. Znamená totiž, že příjmy z daní z benzinu a nafty se budou postupně snižovat až na nulu. Jejich pokles by se mohl navíc urychlit, pokud se potvrdí spekulace, že vláda hodlá snížit daň z pohonných hmot o dvě pence na litr.

Vláda by podle IFS měla uvažovat o zavedení daní také proto, že hrozí obrovské zácpy na silnicích. Nová automobilová daň by měla odrážet vzdálenost jízdy a mohla by se lišit tím, kdy a kudy se jízda uskuteční, navrhuje IFS. Další možností by bylo zavedení paušální daně za ujeté kilometry.

IFS ale také varuje, že čím déle bude vláda tuto změnu odkládat, tím to bude obtížnější. Mnoho lidí totiž přechází k hybridním a elektrickým vozům v očekávání, že budou platit nižší daně, poznamenala agentura Bloomberg.