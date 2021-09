Chlapce, který jako jediný přežil pád lanovky v Itálii, unesli do Izraele

Malého Eitana si v sobotu vyzvedl dědeček z matčiny strany a soukromým letem ze Švýcarska ho přepravil do Izraele, uvedl dnes deník Corriere della Sera. Dítě přitom svěřily italské soudy do dočasné péče tetě z otcovy strany, která se svou rodinou žije trvale v Itálii. Rodina z matčiny strany však obvinění z únosu odmítá, podle ní je dítě doma v Izraeli.

Podle italského tisku po květnové nehodě lanovky vypukla právní bitva o svěření šestiletého Eitana do péče. Zájem o něj projevil izraelský dědeček a rodina z matčiny strany. Italský soud ale rozhodl, že hoch bude svěřen tetě z otcovy strany Aje Biranové, která se podobně jako Eitanovi rodiče přestěhovala z Izraele do severní Itálie.

Dítě si dědeček z izraelské strany vyzvedl v sobotu. Vrátit ho měl v sobotu večer, což se ale nestalo. Podle deníku Corriere della Sera muž s chlapcem odjel do Švýcarska, odkud pak odcestovali na palubě soukromého letu do Izraele. Pro italská letiště a hraniční přechody totiž byl vydán zákaz vycestování dítěte bez doprovodu tety, která byla soudem určený opatrovník.

O víkendu rodina z matčiny strany potvrdila, že odvezla chlapce do Izraele. "Eitana jsme neunesli, a tento výraz nebudeme dále používat, odvezli jsme ho domů," uvedla teta z matčiny strany Gali Pelegová. Podle ní by si zemřelí rodiče přáli, aby dítě vyrůstalo v Izraeli. Tvrdí, že chlapec po přistání v Izraeli projevil velkou radost. Aja Biranová odjezd dítěte do Izraele odmítla a poukázala na to, že chlapec žije prakticky celý svůj život v Itálii a je také italským občanem. Prokuratura v severoitalské Pavii vyšetřuje odjezd chlapce do zahraničí jako únos a případ bedlivě sleduje také italské velvyslanectví v Izraeli.

Příběh malého Eitana italský tisk velice sledoval a jeho osud vyvolal vlnu solidarity, vzniklo několika peněžních sbírek. Chlapec je jediným přeživším květnového pádu lanovky u jezera Lago Maggiore, který šokoval italské veřejné mínění. Kvůli nehodě je vyšetřováno několik lidí, a to včetně jednatele či ředitele provozu firmy, jež zajišťovala chod lanovky.