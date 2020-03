Covid-19: Počet nakažených v Lombardii vzrostl o 2500, stoupá počet mrtvých v Nizozemí a Belgii

"Dnešní čísla, bohužel, nejsou dobrá. Je tu v porovnání s předchozími dny strmý nárůst," řekl podle serveru giornaledibrescia.it guvernér Fontana. Předběžné údaje nyní podle něj vykázaly nárůst o 2500 infikovaných za den. Ve středu přitom úřady informovaly o zvýšení počtu nakažených ve stejné oblasti o 1643 na celkových 32.346.

"Snažíme se reagovat na požadavky všech občanů, ale musíme se starat zejména o to, aby se snížil počet nově infikovaných. Naši lékaři a ošetřovatelky jsou na konci sil. Pracují za neslýchaných podmínek," uvedl Fontana.

Lombardie se snaží zabránit zhroucení zdravotního systému, který je už týdny přetížený. Chybí lůžka na jednotkách intenzivní péče, lékaři i zdravotní sestry. Podle dnešní bilance lékařské organizace FNOMCeO se dosud koronavirem v Itálii nakazilo 6025 zdravotníků, tisíce dalších jsou v karanténě. Nejméně 36 lékařů s nemocí COVID-19 zemřelo, posledními třemi oběťmi jsou lékaři z Bergama.

V Nizozemsku i Belgii dál roste počet nakažených koronavirem i pacientů, kteří nemoci COVID-19 podlehli. Podle dnešní bilance zveřejněné ústavem veřejného zdraví (RIVM) se v Nizozemsku potvrdilo už 7432 případů nákazy, belgický zdravotnický úřad informoval o 6235 případech. Mrtvých je v Nizozemsku 434, v Belgii 220. Dvě sousedící země přijaly v boji proti viru odlišná opatření, což vytvořilo kuriózní situaci v obcích Baarle-Nassau a Baarle-Hertog, které jsou jedinou komunitou s částmi patřícími k území obou států.

Za posledních 24 hodin v Nizozemsku přibylo 1019 nových případů, tedy 16 procent. Nemoci COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, za stejnou dobu podlehlo dalších 78 pacientů. V nemocnici je v současnosti 2151 infikovaných.

"Počet pacientů přijatých do nemocnic a počet úmrtí roste méně rychle, než by se dalo očekávat v případě, že by se nepřijala žádná opatření," uvedl k bilanci RIVM. Podle něj to může znamenat, že opatření, která nizozemská vláda přijala, mohly šíření viru zpomalit. Na přesnější závěry je ale podle RIVM třeba počkat přinejmenším do konce tohoto týdne.

Nizozemsko přijalo mnoho opatření k omezení sociálních kontaktů. Uzavřelo například školy, restaurace, bary a zakázalo veřejná shromáždění. Belgická vláda zašla ještě dál a nařídila uzavření všech obchodů kromě těch s potravinami a lékáren.

To vytváří poněkud složitou situaci v obcích Baarle-Nassau a Baarle-Hertog, které za normálních okolností tvoří dohromady jedno běžně fungující městečko. To leží kompletně v Nizozemsku v blízkosti jeho jižní hranice, ovšem v důsledku dávných obchodů s půdou je součástí komunity 22 enkláv patřících do Belgie, v nichž je navíc dalších několik nizozemských "ostrůvků". Tyto hranice byly v posledních dekádách pro místní obyvatele zcela neviditelné, kvůli různě přísným omezením ale nyní ožívají.

"Tohle jsou všechno nizozemské obchody, ale v Belgii by musely být v téhle době koronaviru zavřené," řekl agentuře Reuters starosta belgické části Baarle-Hertog Frans De Bont, když ukazoval na několik prodejen v nizozemském úseku jedné ulice. "Bydlím jen 50 metrů odsud, chodím kolem nich, ale do žádného z těch obchodů teď nemůžu, protože jsem Belgičan," pokračoval.

V jedné prodejně se dokonce objevila páska, která odděluje belgickou část, do níž zákazníci nemohou. Potraviny a léky si nicméně Belgičané stále mohou nakupovat i v Nizozemsku, stejně tak tam mohou chodit k lékaři, vysvětluje Reuters.

V Belgii se dosud potvrdilo 6235 případů nákazy koronavirem a 220 lidí zde nemoci COVID-19 podlehlo. Za posledních 24 hodin přibylo 1298 infikovaných, což je nejvíce od počátku epidemie v zemi, a 42 mrtvých.

"Vrchol (šíření nákazy) očekáváme na začátku dubna," uvedl virolog Steven van Gucht z belgického zdravotnického úřadu. Správnost výpočtu bude ale podle něj záviset na tom, zda všichni omezili sociální kontakt aspoň o polovinu. Od minulé středy v Belgii platí celostátní karanténa.

Belgie doufá, že by mohla v příštích dnech testovat na koronavirus až 10.000 lidí denně. Nyní denně provádí asi 2000 testů.

Lucembursko, třetí země takzvaného Beneluxu, má podle posledních informací místního ministerstva zdravotnictví 1333 potvrzených případů na 600.000 obyvatel. Obětí si nemoc COVID-19 v malém velkovévodství dosud vyžádala osm.