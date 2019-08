"Občanská statečnost znamená nepřehlížet a nejít jen tak okolo, když někdo leží na zemi bezmocný a zraněný. To platí v občanské společnosti, ale především v politice. A bezmocná a zraněná, dámy a pánové, soudružky a soudruzi...je sociální demokracie v Německu," uvedl Böhmermann zpoza červeného řečnického pultíku se zkratkou SPD na adresu strany, která jde v posledních dvou letech od porážky k porážce a opakovaně přitom prolamuje svá dosavadní volební minima.

"SPD se roky dezorientovaně potácí krajinou chycená ve velké koalici," poznamenal k vládnímu spojenectví SPD s konzervativní unií CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové, které spolkovou republiku vede už potřetí za poslední čtyři volební období.

zdroj: YouTube

"Takhle to nemůže jít dál. Já, Jan Böhmermann, se chci stát předsedou Sociálnědemokratické strany Německa," prohlásil pak osmatřicetiletý satirik za potlesku přihlížejících, kteří nadšeně mávali vlaječkami SPD.

Moderátor, který zdůraznil, že pochází z jednoduchých poměrů, si pro svou kampaň založil i webovou stránku, na které ujišťuje, že to s kandidaturou myslí vážně. Za jednu ze svých výhod považuje to, že ho na twitteru sleduje třikrát tolik lidí jako všechny politiky zvolené za SPD do celoněmeckého parlamentu i zemských sněmů dohromady.

V narážce na aféru kolem básně, kterou v roce 2016 pobouřil tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, pak zase podotkl, že má dobré styky se zahraničními státníky.

Zároveň ale Böhmermann připustil, že má zatím několik problémů. Za prvé není ještě členem SPD, i když přihlášku už má vyplněnou. Nemá ani pro kandidaturu potřebnou podporu stranických organizací a ani spolukandidátku. Jako spolukandidátku si ale podle svých slov vezme jakoukoliv sociální demokratku, která mu do neděle 18:00 SEČ, kdy je uzavírka přihlášek, potřebnou vnitrostranickou podporu sežene. "Přece není možné, aby záchrana německé sociální demokracie ztroskotala na takovýchto formalitách," zdůraznil.