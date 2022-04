Do Polska už přišlo přes 2,8 milionu uprchlíků z Ukrajiny

Polští pohraničníci dnes uvedli, že v sobotu odbavili 19.200 lidí prchajících z Ukrajiny. Zároveň upozornili, že v týž den překročilo opačným směrem hranice 22.000 lidí.

Na Ukrajinu se podle agentury DPA vrací především Ukrajinci, kteří míří do oblastí osvobozených od ruských okupačních vojsk. Agentura rovněž upozornila, že nejsou k dispozici žádné oficiální údaje o tom, kolik ukrajinských uprchlíků v Polsku zůstalo a kolik se jich vydalo na cestu do dalších evropských zemí.

Například v Německu, které s Polskem sousedí, se podle dnešního sdělení ministerstva vnitra dosud registrovalo 354.663 uprchlíků z Ukrajiny. DPA upozornila, že skutečný počet ukrajinských běženců v Německu bude nejspíš vyšší.

UNHCR ve své statistice uvádí, že z Ukrajiny uprchlo už 4,869 milionu lidí, z toho přes 422.000 do Moldavska, 738.000 do Rumunska, 458.000 do Maďarska a 335.000 na Slovensko. Asi 484.000 obyvatel Ukrajiny je nyní v Rusku, mnozí z nich tam ale skončili nedobrovolně.

V Česku podle nejnovějších dat ministerstva vnitra získalo v sobotu dočasnou ochranu dalších 1005 lidí, celkem byla udělena více než 293 tisícům osob. Cizinecké policii se zatím přihlásilo přes 176 tisíc uprchlíků z válkou zmítané Ukrajiny.

Na Ukrajině žilo před válkou na 37 milionů lidí, nepočítá-li se poloostrov Krym anektovaný v roce 2014 Ruskem a území pod kontrolou proruských separatistů ve dvou samozvaných republikách na východě země. Celkem žilo na Ukrajině před 24. únorem včetně okupovaných území kolem 44 milionů lidí.