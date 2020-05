EU by mohla slevit z požadavků na uspořádání rybolovu po brexitu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Při dalším kole vyjednávání o podobě vzájemných vztahů mezi EU a Británií po brexitu by Evropská unie mohla příští týden slevit ze svých požadavků na rybolov v britských vodách, píše dnes agentura Reuters, která se odvolává na nejmenovaného evropského diplomata. Pokud by se tak stalo, šlo by o první zásadní ústupek EU v debatách s Londýnem po brexitu.