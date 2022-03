Europoslanci vyzvali orgány EU, aby daly Ukrajině status kandidáta

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí podal žádost o přijetí své země do EU a dnes v projevu k poslancům apeloval na podporu od unie. Skupina lídrů zemí východního křídla EU podpořila myšlenku na rychlé přijetí Ukrajiny, západoevropští politici jsou však zdrženlivější.

Europoslanci v usnesení schváleném 637 hlasy ze 676 hlasujících vyzvali k přiznání statusu kandidáta členství Ukrajině "na základě zásluh" a unijních pravidel. Orgány EU by měly mezitím pokračovat v práci na integraci Ukrajiny do jednotného trhu, požadují poslanci.

Státy EU by také podle rezoluce měly omezit zejména dovoz klíčových surovin poskytujících Rusku příjmy, včetně ropy a zemního plynu. Unie by už v Rusku neměla investovat nové peníze, stejně jako Rusko v unijních zemích. Rusko by mělo být vyloučeno z mezinárodního platebního systému SWIFT a všem ruským bankám by měla být znemožněna účast na evropském finančním systému.

Unijní země již několikrát sankce proti Rusku zpřísnily, k omezení dovozu ropy či plynu nebo k celkovému vyloučení Ruska ze zmíněného systému nesáhly v obavách o dopad na svou ekonomiku.