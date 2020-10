Francie vzdává hold zavražděnému učiteli, teroristický útok odsoudili i imámové

Mnozí účastníci si přinesli vytištěná hesla #JeSuisProf a #JeSuisEnseignant (#JsemUčitel). Při proslovech řečníci zdůrazňovali důležitost chránit svobodu slova a vyučování. Na shromáždění na pařížském náměstí Republiky, které svolaly učitelské odbory a další občanská sdružení, přišlo několik tisíc lidí.

A rally is taking place this Sunday at Place de la République in show of solidarity after the beheading of a teacher near #Paris. (Images via social media) #jesuisprof pic.twitter.com/C4zTu0NjVn