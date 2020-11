Francií otřásl útok na černošského producenta, podezřelí policisté zůstanou ve vazbě

Incident otřásl zemí a přispěl ke zvýšení počtu demonstrantů při sobotních protestech proti návrhu kontroverzního zákona o globální bezpečnosti, který hrozí vězením za zveřejnění fotografií policistů s úmyslem ublížit jim.

Setrvání tří policistů ve vazbě prokurátor Rémy Heitz vysvětlil snahou "zabránit riziku, že se podezřelí budou domlouvat či ovlivňovat svědky". Mají totiž čelit obvinění z úmyslného násilí s použitím zbraní, rasismu, falšování policejních záznamů, porušení domovní svobody a úmyslného poškozování soukromého obydlí. Čtvrtý policista, který je podezřelý, že do producentova studia hodil slzný granát, ale nezúčastnil se bití, má setrvat mimo službu a pod soudní kontrolou, uvedly agentury AFP a Reuters.

Policie svoje čtyři příslušníky ve čtvrtek postavila mimo službu. Generální inspekce státní policie (IGPN) je vyšetřuje kvůli podezření z násilností a ze lhaní v oficiálním záznamu o incidentu. Prezident Emmanuel Macron incident označil za "ostudu Francie".

Napadený Michel Zecler tvrdí, že v sobotu šel po ulici bez roušky, což odporuje současným nařízením. Spatřil policejní auto a ve snaze vyhnout se pokutě rychle vešel do svého nedalekého studia. Policisté pak podle něj vstoupili za ním, k čemuž neměli oprávnění, a začali ho bít. Incident zachytila bezpečnostní kamera, videozáznam z ní zveřejnil na sociálních sítích server Loopsider.

A Black man, #MichelZecler beaten and barred by the French Police.

"The called me a dirty N*****" he says. Yet another example of French #racism and social division. pic.twitter.com/Q4O7osjzkm