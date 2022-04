Francouzská vláda chce dostat k volbám i mladé, začala spolupráci se Snapchatem

Aplikace založené na rozšířené realitě, speciální filtry a odkazy na vládní internetové stránky o volbách budou mezi uživatele šířit oblíbení tvůrci videí. Volební náladu podpoří i bitmoji v barvách francouzské trikolory. Bitmoji jsou kreslené verze uživatelů, kteří si je sami vytvoří včetně stylu oblékání a účesu, a používají se k personalizovanému vyjádření emocí nebo postojů. V 67milionové Francii má Snapchat 24,2 milionů aktivních uživatelů měsíčně.

Před druhým kolem voleb, které se uskuteční 24. dubna, uživatelé Snapchatu obdrží upomínku s výzvou k účasti v hlasování. Připravené jsou i grafiky s volební urnou nebo s odpočítáváním času zbývajícího do konce voleb.

Vláda se netradičním partnerstvím snaží oslovit mladou generaci, která má podle průzkumu k účasti ve volbách laxnější přístup než je francouzský průměr. Téměř polovina Francouzů od 18 do 24 let, přesně 46 procent, nemá v úmyslu jít v neděli k volbám. Vyplývá to ze středečního průzkumu Ifop Fiducial.

Vláda není v této předvolební kampani jediným aktérem aktivním na sociálních sítích, připomíná deník Libération. Krajně levicový sedmdesátiletý Jean-Luc Mélenchon vystoupil před stoupenci ve formě hologramu, Marine Le Penová je aktivní na instagramu a Éric Zemmour na twitteru. Aktivista a politik Jean Lassalle má 216.000 sledujících na TikToku a jeho videa mají desetitisíce zhlédnutí.