Strana Fine Gael v Irsku od roku 2016 vládla, aniž by měla v parlamentu většinu. Umožňovala to dohoda s hlavní opoziční stranou Fianna Fáil. Řádné parlamentní volby se měly konat až v roce 2021, v polovině ledna se ale 41letý Leo Varadkar rozhodl předejít pádu svého kabinetu a vypsat předčasné volby. V průzkumech přitom jeho strana neměla tehdy nijak velký náskok před svým hlavním rivalem.

Syn indického imigranta Varadkar stanul v čele vlády v roce 2017 jako nejmladší premiér v dějinách Irska; v katolické zemi byl i prvním významným politikem, který se otevřeně hlásil ke své homosexualitě. Podle irských médií měl v plánu získat voliče na svou stranu mimo jiné tím, že bude zdůrazňovat růst irského hospodářství, nezaměstnanost, která se drží pod pěti procenty, a úspěchy při jednání s Británií o odchodu z Evropské unie.

I remember 2010. We were told our futures were lost forever. But thanks to your hard work and the right decisions by Fine Gael in Government, that changed.



I now want to take Ireland forward & finish the job we've started.



This Saturday, please vote No.1 Fine Gael. #LookForward pic.twitter.com/h9x5DHP3za