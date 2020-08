Italská Lampedusa nemá kapacity. Nechává v doku skupinu 250 uprchlíků

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Italský ostrov Lampedusa už nemá kapacitu na to, aby mohl umístit do karantény nově přijíždějící uprchlíky. S odvoláním na místní úřady to dnes uvedla agentura AP. Na ostrov od pátku dorazilo na několika lodích asi 250 běženců, většina z nich jsou Tunisané.