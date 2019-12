Johnson poslancům v pátek předloží brexitovou dohodu

Konzervativní strana premiéra Johnsona má po čtvrtečních předčasných parlamentních volbách v 650členné Dolní sněmovně přesvědčivou většinu 365 poslanců. Nejsilnější opoziční strana - labouristé vedení Jeremym Corbynem - získala jen 202 křesel.

Krátce po volebním debaklu Corbyn oznámil, že do příštích voleb již svou stranu nepovede. Jeho nástupce by se měl podle britských médií začít hledat již na počátku ledna. Výběr nového lídra ale nechtějí labouristé zjevně uspěchat, a jasno by tak mohlo být až na konci března. Nejčastěji se jako možní Corbynovi nástupci zmiňují poslankyně Rebecca Longová-Baileyová, Lisa Nandyová a Jess Philipsová. Lídrem labouristů by se mohl stát také dosavadní mluvčí strany pro brexit Keir Starmer.

Premiér Boris Johnson už v předvolební kampani sliboval, že brexitovou dohodu, kterou v říjnu vyjednal s Bruselem, předloží poslancům ke schválení ještě před Vánocemi. Vzhledem k většině, kterou nyní konzervativci v dolní komoře parlamentu mají, se očekává, že dohodu poslanci schválí, a Británie tak opustí EU podle plánu 31. ledna.

V pátek by měl návrh brexitového zákona projít prvním a druhým čtením. Definitivně by se o něm mělo hlasovat na počátku ledna. Formálně ale musí tento harmonogram schválit ještě předseda Dolní sněmovny. V této funkci by měli poslanci v úterý potvrdit labouristu Lindsaye Hoylea, kterého zvolila do svého čela již předchozí sněmovna krátce před svým rozpuštěním na počátku listopadu. Před volbou předsedy poslanci složí slavnostní přísahu.

Ve čtvrtek je na programu parlamentu královnina řeč. Alžběta II. v projevu sepsaném vládou představí priority Johnsonova kabinetu.

Pokud nakonec brexitovou dohodu schválí i horní komora parlamentu, Sněmovna lordů, a formálně jej potvrdí i panovnice, opustí Británie EU 31. ledna příštího roku. Po brexitu budou ovšem během takzvaného přechodného období pokračovat jednání o budoucích vztazích Británie s EU. Ty by měly podle současného plánu skončit do konce roku 2020. Po celou dobu budou v Británii platit dosavadní unijní pravidla, na jejich podobu už ale Londýn nebude mít vliv. Z Bruselu už zaznívají hlasy, že vyjednat a ratifikovat komplexní dohodu o budoucích vztazích za 11 měsíců není možné.