K řeckému chrámu na Sicílii se vrátí obří socha boha Atláse

Podle řecké mytologie byl Atlás titán, tedy předek olympských bohů, který musel na svých ramenou nést nebeskou klenbu jako trest za to, že byl poražen Diem.

zdroj: YouTube

Jeho socha v Agrigentu pochází z 5. století přes naším letopočtem a měří osm metrů. Je jednou z asi 40, které dříve zdobily chrám Dia Olympského, který je považován za jednu z největších staveb antického dórského stylu, ačkoliv nebyl nikdy dostaven a nyní z něj zbyly jen ruiny.

"Znovuumístění sochy Atláse je vyvrcholením komplexní revitalizace (chrámu)," řekl Roberto Sciarratta, ředitel místního archeologického parku. "V posledním desetiletí jsme odhalili a zanesli do katalogů řadu artefaktů, které byly dříve součástí původní stavby (...). Cílem je kus po kusu znovu složit sloupoví chrámu Dia Olympského, abychom obnovili část jeho původní nádhery," dodal.

Huge Atlas statue to guard Sicily's Temple of Zeus once more #Agrigento #unreasonablyexcited https://t.co/1NmYo9jgLY — Helen Shiner (@sculptarch) July 14, 2020

Archeologové a architekti sochu zdvihnou při příležitosti oslav 2600 let od založení dnešního Agrigenta, píše list The Guardian. To bylo jedním z hlavních osídlení ve zlaté éře antického Řecka a nachází se v něm sedm dobře zachovalých chrámů. V 5. století před naším letopočtem v oblasti žilo asi 100.000 lidí.

Podle historiků nebyl chrám Dia Olympského dokončen, protože mu ještě chyběla střecha v době, kdy město ke konci čtvrtého století před naším letopočtem dobili Kartagijci. Zvenku chrámu přitom původně stály obří sochy Atláse, který byl vyobrazen tak, že stavbu podpírá.

"Chceme znovu postavit jednoho z těchto Atlásů před chrám, aby sloužil jako strážce této stavby, věnované otci bohů," poznamenal Sciarratta.