Konspirační teorie o koronaviru nacházejí živnou půdu na Balkáně, experti jsou znepokojeni

Sondáž provedl v říjnu washingtonský nevládní institut Atlantická rada ve spolupráci s rakouskou Poradní skupinou pro veřejnou politiku Balkán v Evropě (BiEPAG). Sociologové se v něm ptali obyvatel Albánie, Bosny, Černé Hory, Kosova, Severní Makedonie a Srbska, zda souhlasí tvrzeními jako "Čínská vláda vyvinula virus v laboratoři", "Virus unikl z laboratoře ve Wu-chanu", "Spojené státy vyrobily virus jako biologickou zbraň" či "(miliardář a filantrop) Bill Gates využívá koronavirus, aby lidem ve vakcíně nainstaloval sledovací mikročip".

"O něco více než tři čtvrtiny, přesněji 77,1 respondentů, v zemích západního Balkánu do určité míry či velice věří v některou ze spikleneckých teorií spojenou s covidem-19, na něž jsme se dotazovali. Je mnohem větší podíl, než který vidíme v jiných částech Evropy," citovala stanice RFE/RL vedoucího autora studie Floriana Biebera z univerzity v rakouském Štýrském Hradci. V ostatních částech Evropy se podle něj s podobnými teoriemi ztotožňuje čtvrtina až třetina lidí.

Only 39.2% would take the vaccine, a majority would not. pic.twitter.com/8wpLICoNDl