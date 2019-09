Lagardeová v čele ECB? Euroskeptici v europarlamentu mají výhrady

"Dosavadní šéf ECB Mario Draghi se na závěr svého mandátu rozhodl znovu tisknout peníze, aby se udržely úrokové sazby," prohlásil belgický europoslanec Derk Jan Eppink, který je místopředsedou ECR. Dodal, že Lagardeová chce v této měnové politice pokračovat. "Co střadatelé, co mládež, co důchodci?" upozornil Eppink na to, že uvolněná měnová politika tlačí dolů úroky na účtech u komerčních bank.

Stejný názor jako Eppink vyslovil krajně pravicový europoslanec Gerolf Annemans z protiunijní skupiny Identita a demokracie (ID). "Bude se pokračovat v politice rozhazování peněz z vrtulníku, s čímž začal Draghi," řekl a dodal, že takovýto přístup nutně povede ke zkáze.

To, že Lagardeová na začátku září v Bruselu na slyšení ekonomického výboru europoslancům slíbila navázat na Draghiho politiku, ocenili naopak liberálové z liberální frakce Obnova Evropy (Renew Europe) i sociální demokraté z S&D. "ECB byla tou jedinou institucí, která byla ochotná bojovat proti recesi, budeme hlasovat pro kandidaturu Lagardeové," řekl liberál Luis Garicano.

Podobně se ke kandidatuře Lagardeové postavil také europoslanec Sven Giegold z frakce Zelení/Evropská svobodná aliance (Verst/ALE), neboť Draghi podle něj zachránil stabilitu eura, když státy eurozóny neplní své úkoly.

V debatě Lagardeovou podpořil mimo jiné Luděk Niedermayer (TOP 09) z frakce pravicové Evropské lidové strany (PPE). "Je výtečnou kandidátkou," řekl v plénu.

Kriticky se vůči Lagardeové postavila GUE/NGL. "Je to zvláštní pocit účastnit se debaty, když kandidátka nepovažuje za vhodné se ji zúčastnit," řekla Martine Aubryová z GUE/NGL. Ta rovněž poukázala na to, že uvolňování peněz přímo nepodporuje ekonomiku, protože tyto peníze jen přiživují nynější bublinu na trhu.

Lagardeovou, která vedla Mezinárodní měnový fond (MMF), jako nástupkyni dosavadního šéfa ECB Draghiho v červenci nominovali šéfové států a vlád unijních zemí. Souhlas parlamentu s její kandidaturou má spíše symbolický a politický význam, neboť europoslanci ji nemohou zablokovat. Lagardeovou do funkce formálně EU jmenuje od 1. listopadu, Draghi skončí po osmi letech v čele ECB na konci října.