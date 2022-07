Macron a Zelenskyj poděkovali končícímu Draghimu za spolupráci

"(Draghiho) úspěchy budou sloužit Itálii v následujících měsících a letech. Pro Itálii je to solidní základ," řekl Macron, který ocenil Draghiho "neotřesitelné odhodlání reformovat svoji zemi".

Zelenskyj Draghimu poděkoval za podporu při boji s ruskou agresí a "obranu společných evropských hodnot - demokracie a svobody". "Jsem přesvědčený, že aktivní podpora italských občanů pro Ukrajinu bude pokračovat," napsal Zelenskyj na svůj twitterový účet.

Zacharovová uvedla, že spolupráce s Itálií je pro Rusko výhodná. Rusko ale nebude zasahovat do toho kdo, kdy a jak se v Itálii dostane k moci, "jako to činí USA a země EU", uvedla mluvčí a dodala, že to je "jen věcí Italů".

Draghi se těšil relativně vysoké popularitě mezi Italy, kteří oceňovali zvládnutí pandemie covidu-19 bez plošných uzávěr a díky efektivní očkovací kampani. V době, kdy Rusko vede válku proti Ukrajině, se Draghi podle některých politiků stával stále důležitější postavou Evropy, zejména v souvislosti s blížícím se odchodem britského premiéra Borise Johnsona, uvedla agentura AP.

Jako bývalý prezident Evropské centrální banky si v roce 2012 vysloužil přezdívku "Super Mario" díky výroku, že je připraven zachránit euro "za každou cenu", což se nakonec v eurozóně, otřásané dluhovou krizí ohrožující samotnou existenci měnového bloku, podařilo.

Draghi zůstane ve funkci jako prozatímní premiér do voleb 25. září.