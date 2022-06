Macron navštíví francouzské vojáky v Rumunsku, pojede i do Moldavska

Francouzská média spekulují, že v rámci plánované cesty by Macron mohl zamířit také do Kyjeva. To však Paříž dnes odmítla potvrdit. Setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským "se uskuteční, až k tomu bude vhodný okamžik", uvedl v minulosti opakovaně Macron i jeho tiskové oddělení.

Rozhlasová stanice Europe 1 uvedla, že by Macron mohl v Kyjevě osobně oznámit druhou dodávku samohybných houfnic Caesar. O další dodávce zbraní Ukrajině jednala při své nedávné návštěvě ukrajinské metropole francouzská ministryně zahraničí Catherine Colonnaová.

V Rumunsku se na základně Severoatlantické aliance Macron podle programu setká s rumunským prezidentem Klausem Iohannisem. Vedle Francouzů na základně působí i 300 Belgičanů a další zahraniční vojáci. Podle prohlášení chce Paříž vyslat "jasnou zprávu o našem závazku vůči partnerům v NATO a evropským spojencům".

Ve středu se Macron setká s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou, kterou přijal 19. května v Paříži. Moldavsko na začátku března podalo přihlášku ke členství v Evropské unii, stejně jako Gruzie a krátce předtím i Ukrajina. Francie je až do konce června předsednickou zemí Rady EU a cesta by mohla být součástí posuzování přihlášky, uvedla agentura AFP. Od července bude EU předseda Česká republika.

Francie je připravena zúčastnit se "operace" na zrušení blokády jihoukrajinského přístavu Oděsa a pomoci s vývozem ukrajinského obilí do zemí, které ho potřebují, oznámila dnes rovněž Paříž.