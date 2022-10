Nelegální migrace na balkánské trase vzrostla od ledna o 170 procent

— Autor: ČTK

Počet migrantů, kteří od ledna do září vstoupili nelegálním způsobem do zemí Evropské unie po takzvané balkánské trase, se meziročně zvýšil o 170 procent. Uvedla to dnes unijní pohraniční agentura Frontex. Za zmíněné období je to mezi hlavními migračními trasami do EU nejvyšší nárůst.