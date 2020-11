Německá policie zadržela u hranic s Českem 21 migrantů

Policisté nejprve zadrželi deset migrantů. Ti se pohybovali po obci Waidhaus, která leží necelé tři kilometry od českého hraničního přechodu Rozvadov. Na skupinku mužů "jižanského vzhledu" se zavazadly upozornil jeden z místních občanů, informuje Onetz.

Při následném pátrání policisté ve Waidhausu zadrželi dalších osm cizinců bez dokumentů a o několik hodin později v nedaleké vesnici Lohma ještě tři další migranty ze stejné skupiny, kteří se vydali na vlastní pěst do německého vnitrozemí.

Celkem policisté zadrželi 21 migrantů ve věku 15 až 30 let. Bylo mezi nimi deset Afghánců, osm Bangladéšanů a tři Pákistánci. Všechny do Německa zjevně přes Česko dovezl jeden kamion. Šest nezletilých a jeden dospělý zůstanou v Německu, deset dospělých úřady deportují do Rumunska či Bulharska, kde muži už dříve požádali o azyl. Čtyři Bangladéšany pošle Německo zpět do Česka, uvedl server Onetz.