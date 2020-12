ONLINE: Průlomem v boji s koronavirem jsou mediátorové RNA vakcíny

10:40 - Britská ekonomika ve třetím čtvrtletí vzrostla o rekordních 16 procent, což je lepší výsledek, než ukazovaly předběžné údaje. V konečné zprávě to dnes oznámil britský statistický úřad. Země tak částečně smazala propad z předchozích třech měsíců, kdy již naplno čelila dopadům pandemie. Rekordní jsou ale také objemy peněz, které si vláda právě na řešení dopadů pandemie půjčuje.

GDP grew by a revised 16.0% in the third quarter (July to Sept 2020), but remains 8.6% below its pre-pandemic peak https://t.co/9ixU6Rpn75 pic.twitter.com/5W4PS2tZCI — Office for National Statistics (ONS) (@ONS) December 22, 2020

10:20 - Americké farmaceutické společnosti Pfizer a Moderna testují účinnost svých vakcín proti nové mutaci koronaviru, která se nedávno objevila ve Spojeném království a dalších zemích. Informoval o tom dnes web americké televize CNN.

10:08 - Tchaj-wan zaznamenal poprvé od dubna případ přenosu nákazy koronavirem na svém území. Od novozélandského pilota, který pracuje pro tchajwanskou leteckou společnost, se nakazila jedna místní žena. Od předchozího místního přenosu uplynulo 253 dní, informuje agentura AFP.

10:05 - Ve Středočeském kraji přibylo v pondělí 1023 nakažených koronavirem. Je to o zhruba 250 případů více než minulé pondělí. Rizikové skóre PES zůstává čtvrtým dnem na 76 bodech, a je tak na spodní hranici pátého, tedy nejvyššího stupně rizika. Aktuálně je v nejlidnatějším regionu České republiky 10.635 nakažených, od začátku pandemie se nakazilo 82.748 lidí. Vyléčit se podařilo 71.001 nemocných, s nemocí covid-19 zemřelo 1112 lidí. V pondělí přibylo 68 vyléčených a čtyři zemřelí.

10:00 - Pardubickém kraji se index rizika šíření nákazy protiepidemického systému PES drží třetí den na hodnotě 76 za 100. Odpovídá to spodní hranici pátého, nejhoršího stupně pohotovosti. V něm byl Pardubický kraj také od 11. do 15. prosince. Podle dnešních údajů Krajské hygienické stanice k 8:00 bylo v Pardubickém kraji aktuálně nemocných koronavirem 10.639 lidí. Je to o 744 více než před týdnem.

9:50 - Rizikové skóre v protiepidemickém systému PES v Karlovarském kraji vzrostlo za den z 81 na 86 bodů. Krajské skóre je k dnešku nejvyšší mezi kraji. Nadále tak zůstává na nejvyšším, pátém stupni pohotovosti. V pondělí přibylo v Karlovarském kraji 232 potvrzených nákaz koronavirem, je to o 184 případů více než před týdnem.

9:40 - Rusko hlásí 28.776 nových případů nákazy koronavirem a 561 úmrtí za uplynulých 24 hodin. O den dříve to bylo rekordních 29.350 případů a 493 úmrtí, oznámily tiskové agentury s odvoláním na operativní štáb. V zemi s přibližně 146 miliony obyvatel se od začátku pandemie nakazilo více než 2,9 milionu lidí, z nichž 51.912 nákaze podlehlo.

Russia confirmed 28,776 new coronavirus cases Tuesday, bringing the total number of reported infections to 2,906,503 https://t.co/CZtiBaLWVh — The Moscow Times (@MoscowTimes) December 22, 2020

9:35 - V Královéhradeckém kraji v pondělí stoupl počet nakažených koronavirem o 472, v neděli nárůst činil 287 případů. V pondělí před týdnem přibylo 355 nakažených. Rizikové skóre ministerstva zdravotnictví PES pro Královéhradecký kraj dnes činilo 81 bodů, stejně jako předchozí čtyři dny. Hodnota 81 bodů odpovídá pátému, tedy nejvyššímu stupni rizika.

9:30 - Nárůst počtu případů koronaviru v Česku v posledních týdnech zrychluje. Nakažených přibylo v pondělí 7860, což je zhruba o 2700 více než před týdnem. Výrazně v poslední době roste také podíl pozitivně testovaných z celkového počtu testů. Koncem listopadu se dostal na 16 procent, ale teď vystoupal skoro na dvojnásobek, když v pondělí přesáhl 30 procent. Ministerstvo původně uvedlo, že už v neděli podíl případů na počtu provedených testů dosáhl 31,4 procenta, ale dnes nedělní údaj zpětně snížilo na 29,2 procenta. Od březnového začátku epidemie covidu-19 v Česku bylo zaznamenáno celkem přes 635.000 případů nákazy. Zemřelo 10.562 nakažených. V pondělí přibylo 55 zemřelých, ale počty mrtvých ve statistikách ministerstvo zpětně opakovaně navyšuje.

eRouška aktuálně:

🔴 492 pozitivně testovaných včera vložilo do aplikace kód pro odeslání dat, aby mohli varovat ostatní na rizikové setkání.

🟠 473 uživatelů včera dostalo varování na základě dat odeslaných předchozí den.

🟢 1 473 529 aktivovaných aplikací celkem. — eRouška (@RouskaE) December 22, 2020

9:20 - Fakultní nemocnice Brno plánuje, že bude očkovat lidi vakcínou proti nemoci covid-19 v záložní nemocnici na výstavišti. Novinářům to dnes řekl náměstek nemocnice Ondřej Ludka. Záložní nemocnice vznikla pro případné pacienty s covidem-19, zatím ale zůstala nevyužitá. Podle Ludky by se v ní dalo naočkovat až 1400 lidí za den, zatímco v klasických ambulancích by to byly desítky. Prvních 5000 vakcín dorazí do Brna v neděli a poslouží zdravotníkům. V lednu by měla nemocnice dostávat podle Ludky kolem 10.000 vakcín týdně pro veřejnost.

9:15 - Liberecká zoo na Štědrý den chystá alespoň kvíz o ceny s putováním kolem areálu. Mimořádně také otevře hlavní vchod, kde budou moci lidé zanechat jako každý rok dárky pro zvířata.

9:07 - Spotřebitelská důvěra v Německu už tři měsíce za sebou klesá, přísnější opatření proti šíření nového koronaviru totiž zhoršují vyhlídky příjmů a zvyšují sklon domácností k úsporám. Vyplývá to z dnešních údajů institutu GfK. Jeho index spotřebitelské nálady pro leden klesl na minus 7,3 bodu z minus 6,8 bodu v předchozím měsíci.

9:05 - Jižní Korea s platností od Štědrého dne zakáže společenská setkání více než pěti lidí a po celé zemi uzavře lyžařská střediska i hlavní turistická místa. Jihokorejská vláda se tímto způsobem snaží dostat pod kontrolu rostoucí počet případů nákazy koronavirem, informovaly dnes tiskové agentury. Nová opatření budou v platnosti nejméně do třetího ledna.

9:00 - V Olomouckém kraji v pondělí přibylo 514 potvrzených nákaz novým koronavirem, o 124 více než předchozí týden. Krajský index rizika v protiepidemickém systému PES třetí den po sobě zůstává na hodnotě 76. Na 100bodové stupnici to odpovídá nejvyššímu, tedy pátému stupni.

8:45 - Rizikové skóre v protiepidemickém systému PES za Liberecký kraj kleslo z 81 na 76 bodů. Stále ale zůstává na nejvyšším, pátém stupni pohotovosti. Na 76 bodech ze 100 se o pátku drží index rizika za celou zem. I tato hodnota značí pátý stupeň, v Česku platí opatření pro čtvrtý stupeň a o jejich zpřísnění bude vláda jednat nespíš ve středu.

8:40 - Zástupce KSČM v Ústředním krizovém štábu (ÚKŠ) Zdeněk Ondráček doporučil poslaneckému klubu komunistů, aby dnes podpořil žádost vlády o prodloužení nouzového stavu o 30 dní. Řekl to dnes novinářům ve Sněmovně. Návrh kabinetu ANO a ČSSD by tak tentokrát mohl uspět v plném rozsahu. V posledních případech Sněmovna souhlasila s prodloužením nouzového stavu vždy podle návrhu KSČM, místo požadovaných 30 dnů se však jednalo o 22 a 11 dní.

8:32 - Epidemická situace v Praze se zhoršuje. Skóre PES dnes v metropoli vzrostlo o tři body na 71 bodů. Hlavní město ale stále zůstává ve čtvrtém stupni pohotovosti. V pondělí testy potvrdily nákazu novým typem koronaviru u 777 lidí, což bylo o 333 případů více než ve stejném dni předchozího týdne.

8:30 - Británie a Francie dnes podle britské rozhlasové a televizní stanice BBC představí opatření, díky kterým bude možné otevřít hranici mezi oběma zeměmi. Tu o půlnoci z neděle na pondělí uzavřela Francie kvůli tomu, že se v Anglii rozšířila nová mutace koronaviru.

The sight greeting anyone trying to get into the Port of Dover this morning. ⁦@BBCBreakfast⁩ pic.twitter.com/RghueG6nNv — Simon Jones (@SimonJonesNews) December 21, 2020

8:25 - Index protiepidemického systému (PES) v Moravskoslezském kraji klesl o pět bodů na 85. Nejhorší situace v regionu je podle indexu PES v okrese Ostrava-město, kde se skóre druhý den drží na 94 bodech. Jediným okresem v kraji, kde se index oproti pondělí zhoršil, je Frýdek-Místek. Skóre tam narostlo o pět bodů na 90.

8:20 - Ve Zlínském kraji přibylo v pondělí 427 potvrzených případů nákazy koronavirem. Je to o 144 více než minulé pondělí. V neděli přibylo 302 případů. Vyplývá to z informací ministerstva zdravotnictví, které údaje zpětně upravuje. Rizikové skóre v protiepidemickém systému PES je od pondělí na hodnotě 80, od 13. do 20. prosince bylo 81. Odpovídá to pátému, nejvyššímu stupni rizika.

8:10 - Index rizika v protiepidemickém systému PES je v Česku pátý den na nejvyšším, pátém stupni pohotovosti. Od pátku do dneška se drží na 76 bodech ze sta. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. V Česku zatím oficiálně platí čtvrtý stupeň PES. Pokud se rizikové skóre drží v horším stupni aspoň tři dny, může to být podle dřívějších informací ministerstva důvodem k zavedení přísnějšího stupně opatření proti nemoci covid-19. Zpřísnění opatření vláda projedná ve středu.

7:25 - Japonská automobilka Toyota kvůli logistickým problémům vyvolaným uzavřením hranic mezi Británií a Francií prodlouží vánoční odstávku výroby ve svých továrnách v obou zemích. Dnes o tom informuje agentura Kjódó. Británie je v izolaci kvůli šíření nové mutace koronaviru.

7:20 - Technologii mediátorového RNA využívá vakcína americké farmaceutické firmy Pfizer a jejího německého partnera, firmy BioNTech, která má podle klinických testů odhadovanou účinnost až 95 procent a po nouzovém schválení se podává už mimo jiné v Británii, Kanadě či USA. V pondělí Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) oznámila, že tuto vakcínu doporučila k podmínečné registraci na trhu Evropské unie. Na bázi mRNA funguje také vakcína americké firmy Moderna, kterou v současnosti ve zrychleném řízení EMA také posuzuje a měla by k ní vydat posudek 6. ledna. Na vývoji této vakcíny pracují i například společnosti Sanofi či Curevac.

7:18 - Obě komory amerického Kongresu v pondělí večer místního času (dnes brzy ráno SEČ) schválily soubor opatření v objemu téměř 900 miliard dolarů (asi 19,4 bilionu korun), jehož cílem je podpořit hospodářství zasažené pandemií covidu-19. Podepsat ho musí už jen prezident Donald Trump, který s ním souhlasí.

7:10 - V Německu za poslední den přibylo 19.528 lidí nakažených koronavirem, informuje dnes Institut Roberta Kocha. Za posledních 24 hodin zemřelo 731 pacientů s koronavirem, celková smrtelná bilance vystoupala na 27.006. Hygienici v celoněmeckém průměru evidují asi 198 nových případů na 100.000 obyvatel za posledních sedm dnů. Zdaleka nejhorší je situace v Sasku, které sousedí s Českem, kde toto číslo činí asi 427, dále pak v Durynsku (299) a Bavorsku (216), jež má také společnou hranici s ČR. V Německu se od začátku současné pandemie nakazilo více než 1,53 milionu lidí. Reprodukční číslo je nyní 0,98, což znamená, že sto nakažených infekci předá dalším 98 lidem.