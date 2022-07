Orbánova vláda nechá zesílit plot z ostnatého drátu na hranici se Srbskem

Nový plot vláda v Budapešti nechá postavit na maďarsko-srbsko-chorvatském trojmezí v oblasti národního parku Dunaj-Dráva.

Maďarsko se stavbou plotů na jižních hranicích začalo za migrační krize v roce 2015. Podle premiéra Orbána ale země čelí sílícímu migračnímu tlaku a lidé, kteří se do ní snaží ilegálně dostat, jsou prý stále brutálnější. V rámci maďarské policie proto vznikají zvláštní policejní oddíly určené pro nasazení na hranicích. V pátek začal nábor zájemců o službu u nich, zástupce policejního šéfa Zsolt Pozsgai řekl, že do tří let by u těchto oddílů mělo práci najít 2200 lidí.

Zatímco Maďarsko ochranu hranice posiluje, slovinská armáda v pátek bariéru s ostnatým drátem na hranici s Chorvatskem začala rozebírat. Nová vláda liberálně-zeleného premiéra Roberta Goloba uvádí, že situace se od migrační krize z let 2015 a 2016 zcela změnila a plot je nyní "neadekvátním řešením". Nahradit ho mají jiné způsoby ostrahy hranice.