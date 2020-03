Pacient 1 nalezen. Kdo přinesl koronavirus do Evropy?

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Koronavirus Covid-19 byl dlouhé týdny záležitostí pouze Číny. Poté, co se rozšířil do dalších asijských zemích, se objevil i v Evropě. Vědci jsou nyní na stopě člověku, který mohl virus nevědomky do Evropy přivézt.