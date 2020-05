Pohroma za polárním kruhem. Zemětřesení vyvolané důlní činností zasáhlo sever Švédska

Otřesy o síle 4,1 stupně zasáhly podle agentury Reuters důl na železnou rudu v oblasti města Kiruna, které se nachází za severním polárním kruhem. Na místě bylo v tu dobu 13 lidí, žádní zranění nejsou hlášeni.

Whoa. Magnitude 4.9 #earthquake at #Kiruna, #Sweden just after 3 a.m. local time. Good grief. I'm frantically look at Swedish news channels and can't see anything yet. Signal on station IU.KEV (Kevo, Finland, 300 km away) via @IRIS_EPO https://t.co/K2b65zhRvK #jordbävning pic.twitter.com/W88AUQS9As