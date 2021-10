Předsedové SPD, FDP a Zelených chtějí zahájit jednání o nové koalici

"Jsme přesvědčeni, že budeme moci uzavřít ambiciózní a přijatelnou koaliční smlouvu," uvedly strany ve společném prohlášení, které vydaly po ukončení sondážních rozhovorů.

Během dosavadních rozhovorů trojice potenciálních koaličních partnerů nezávazně zjišťovala, co je spojuje a co naopak rozděluje. Kdo zahajuje koaliční jednání, činí to s jasným záměrem vytvořit společnou vládu, připomíná DPA s tím, že vyloučit ovšem nelze ani krach jednání.

Kandidát SPD na kancléře Olaf Scholz si nedávno pochvaloval, že sondážní rozhovory se nesly v dobré a konstruktivní atmosféře a že bude možné splnit předsevzetí, že ještě před Vánocemi vznikne společná vláda SPD, FDP a Zelených.

Volby v Německu se konaly 26. září a těsně v nich zvítězila SPD s 25,7 procenta hlasů, druhá skončila konzervativní unie CDU/CSU s 24,1 procenta hlasů. Rozhodující slovo v dalším politickém vývoji připadlo dvěma menším stranám, FDP a Zeleným, které by byly schopné sestavit koalici jak se sociálními demokraty, tak s křesťanskými demokraty.