Propad tržeb slovenského maloobchodu a dalších sektorů se zmírnil

Tržby maloobchodu ve druhém letošním měsíci zpomalily tempo poklesu na 14,7 procenta po meziročním snížení o 16,8 procenta v lednu, což byl nejhorší výsledek od roku 2009. V době uzavření většiny prodejen v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru se zvyšovaly pouze nákupy přes internet a zásilkové služby. Ke zhoršení výsledků maloobchodu mohl podle statistiků přispět i nižší počet kalendářních dnů v letošním únoru po přestupném roce 2020.

Až o 86,3 procenta se v v únoru meziročně propadly tržby provozovatelům ubytovacích služeb, v lednu zaznamenaly pokles o 87,9 procenta. Tento sektor patří k nejvíce zasaženým koronavirovou krizí. Od začátku letošního ledna hoteliéři na Slovensku nesmějí až na výjimky ubytovávat hosty.

Restauracím a pohostinským podnikům, které po dřívějším zpřísnění karanténních omezení zase mohou prodávat jídlo pouze přes okénko, klesly v únoru tržby meziročně o 54,8 procenta po lednovém propadu o 55 procent.

Slovenská vláda ve středu ohlásila zvýšení finančních pobídek pro provozovatele restaurací a podniky v cestovním ruchu. Původní balík dotací se více než zdvojnásobí na 220 milionů eur (5,7 miliardy Kč).

Epidemická situace na Slovensku se v posledních týdnech zlepšuje. Pokud se tento trend udrží, úřady by mohly od 19. dubna přistoupit k částečnému uvolnění karanténních omezení. To by podle protiepidemického systému znamenalo možnost otevřít s několika omezeními například nákupní centra a ubytovací zařízení.