Rakousko má nejvyšší nedělní přírůstek od počátku epidemie

V Rakousku, které má zhruba 8,9 milionu obyvatel, poslední čtyři dny registrovali denně více než tisíc případů nákazy virem SARS-CoV-2. V pátek dokonce ministerstvo zdravotnictví hlásilo s 1235 nově nakaženými denní rekord. Nedělní údaje se vztahují k pozitivním testům v sobotu. O víkendech je přitom běžně nižší počet odhalených případů než ve všední dny. Před týdnem jich bylo v neděli 714, před dvěma týdny 662.

Nejvíce nakažených dnes opět hlásí hlavní město Vídeň. Nepříznivý je nyní podle agentury APA ale také vývoj ve spolkové zemi Salcbursko. Hrozí kvůli tomu zpřísnění restrikcí v oblasti Tennengau, která leží jižně od Salcburku, ale i v celé spolkové zemi.

Aktivních případů nákazy je nyní v Rakousku více než 11.000. Tolik lidí nebylo koronavirem nakažených najednou ani na jaře za první vlny. U většiny infikovaných je nicméně průběh nemoci mírný. V nemocnicích je 527 lidí, z toho 96 na jednotkách intenzivní péče.

Od počátku epidemie covidu-19 se v Rakousku nákaza potvrdila už u 55.319 osob. Celkem s covidem-19 zemřelo 851 lidí.

Navzdory negativnímu vývoji ministr zdravotnictví Rudolf Anschober vyloučil, že by vláda mohla zavést celostátní uzávěru jako na jaře. "To si vůbec nedokážu představit," řekl stanici ORF. Uvažovat by se o ní podle něj dalo jen v případě, kdyby hrozilo zhroucení zdravotnického systému. "Od toho jsme, díky bohu, na míle daleko," dodal.

Agentura APA upozornila, že se v posledních dnech objevily spekulace o tom, že vláda kancléře Sebastiana Kurze chystá celostátní uzávěru, která by ovšem nebyla tak přísná jako na jaře.