Řecko eviduje 43 nových případů covidu-19, většina jsou zahraniční turisté

Informovalo o tom v pondělí večer řecké ministerstvo zdravotnictví. Podle řecké tiskové agentury AMNA se ve 20 ze 36 nových případů nákazy koronavirus potvrdil u Srbů, kteří se spolu se stovkami dalších výletníků z této balkánské země v neděli snažili v posledním možném termínu dostat do Řecka na dovolenou. V pondělí ráno totiž začalo platit nařízení řecké vlády, která do 15. července zakázala vstup na své území Srbům s výjimkou odůvodněných cest. Učinila tak poté, co byl v srbské metropoli v pátek znovu zaveden stav nouze kvůli zvýšenému nárůstu případů nákazy koronavirem.

#Greece registered 43 new confirmed coronavirus cases and no #Covid19 fatalities in the last 24 hours, the National Public Health Organization (@eody_gr) said on Monday, bringing total cases since the outbreak began to 3,562. https://t.co/JNpN5zhbKl#covid19greece #staysafe pic.twitter.com/SKrB8BJ9ez