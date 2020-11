Řecko slíbilo, že zlepší podmínky žadatelů o azyl

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Řecko upouští od umisťování nezletilých migrantů, kteří do země přicestují bez doprovodu dospělých, do ochranné policejní vazby. Podle agentury AP to dnes oznámil ministr pro migraci Notis Mitarakis. Zároveň podle Reuters uvedl, že úřady vybudují nová přijímací střediska a omezí maximální délku pobytu v uprchlických táborech na ostrovech.