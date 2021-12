Slovensko pokračuje v uvolňování restrikcí, v lednu umožní otevřít restaurace

Slovensko od 3. ledna umožní restauracím a dalším gastronomickým podnikům znovu otevřít pro zákazníky. Vstup do nich by měl být povolen hostům očkovaným proti covidu-19 a lidem po prodělání této nemoci. Úřady ještě ale zvažují, že zmíněné povolení se bude vztahovat jen na očkované. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský.