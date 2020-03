Španělé na protest tloukli do hrnců, téměř přehlušili projev krále Felipeho VI.

Tímto protestem, při kterém stáli na balkonech domů v centru Madridu, dali najevo svoje pobouření kvůli skandálu kolem králova otce, informovala agentura Reuters.

Účastníci protestu požadovali, aby bývalý král Juan Carlos 100 milionů dolarů (skoro 2,8 miliardy korun), které získal v roce 2008 od saúdskoarabského krále Abdalláha, věnoval na španělské zdravotnictví. To kvůli pandemii koronaviru zažívá nebývalý nápor. Španělsko je po Itálii druhou nejvíce zasaženou zemí v Evropě a podobně jako v jiných státech včetně ČR tam platí omezení volnosti pohybu. Lidé mohou z domova jen za nákupem potravin a léků, chodit smějí ještě do práce. Španělé také z balkonů dávají najevo podporu zdravotníkům.

"Aplaus patří těm, kdo se o nás starají. Pánve jsou pro to, aby peníze z korupce šly do našeho zdravotnictví," uvedlo na twitteru levicové hnutí Más País.

Los aplausos son para quienes cuidan de nosotros y nosotras.



Las cacerolas para que el dinero de la corrupción vaya a nuestra sanidad pública#CoronaCiao #CaceroladaReal pic.twitter.com/Vtl9Dg3EaH — Más País (@MasPais_Es) March 18, 2020

Reuters píše, že i v těch nejkonzervativnějších čtvrtích Madridu bouchání do hrnců a pánví skoro přehlušilo vysílaný projev Felipeho VI., v němž se snažil Španěly povzbudit. "Musíme odložit stranou naše spory. Musíme se sjednotit kvůli stejnému cíli: překonat tuto vážnou situaci. A musíme to udělat společně (...) s klidem a sebevědomím, ale zároveň s odhodláním a energií," řekl Felipe VI. Naposledy s mimořádným projevem k národu vystoupil v roce 2017 během ústavní krize, která vypukla poté, co separatisté v Katalánsku vyhlásili nezávislost.

Rámus z bouchání do hrnců a pánví se ve středu večer nesl i ulicemi Barcelony. Tam protest svolaly politické strany usilující o nezávislost Katalánska.

Felipe VI. v neděli oznámil, že se vzdá dědictví, které by mu připadlo po otci Juanu Carlosovi, a odebere mu apanáž která ročně činí 194.000 eur. Stalo se tak poté, co vyšlo najevo, že švýcarské orgány vyšetřují společnost, která fungovala v daňovém ráji a jejímž prostřednictvím prý Juan Carlos získal 100 milionů dolarů (2,4 miliardy Kč) od saúdskoarabského krále Abdalláha.

Podle švýcarského deníku Tribune de Genève se vyšetřovatelé domnívají, že to byly úplatky. Juan Carlos, který abdikoval v roce 2014 po téměř čtyřiceti letech na trůnu, se k těmto zprávám nevyjádřil.