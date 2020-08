Španělsko má opět více nakažených za den než předchozí dva dny

Minulý týden to bylo jeden den i 1772 případů, což bylo nejvíce od konce dubna. Nejvíce nakažených za den hlásí v posledních dnech Aragonie, Baskicko, madridský region, Andalusie a Katalánsko.

Zatímco v Katalánsku se situace podle místních médií stabilizovala, vyšší nárůsty hlásí madridský region, který byl v době vrcholu epidemie ve Španělsku na konci března zasažen nejhůře. V celkových počtech nakažených evidovaných od prvního odhaleného případu koncem ledna už ho ale v posledních týdnech předstihlo Katalánsko. Úmrtí spojených s onemocněním covid-19 má ale madridský region ze Španělska stále nejvíce, a to 8464 z 28.579 v celé zemi. Ve Španělsku se dosud testy PCR potvrdilo 329.784 nakažených.

Dnes místní média napsala, že některé madridské nemocnice v předchozích dnech začaly rušit objednané neakutní chirurgické operace vyžadující hospitalizaci. Chtějí se tak ujistit, že budou mít případně dost volných lůžek na jednotkách intenzivní péče.

Podle místních médií dnes také Německo zařadilo madridský region a Baskicko na seznam španělských oblastí, kam nedoporučuje cestovat a na němž jsou už Katalánsko, Aragonie a Navarra.

Itálie doporučila vedením svých regionů, aby dělali testy na koronavirus lidem vracejícím se ze Španělska, Řecka, Chorvatska a Malty. Důvodem je větší počet případů nákazy potvrzené v posledních dnech u lidí, kteří z těchto zemí přijeli. V Itálii se za poslední den potvrdilo 481 nakažených, o den dříve to bylo 412, uvedlo dnes tamní ministerstvo zdravotnictví.

Ve Španělsku přijímají od konce nouzového stavu v zemi před dvěma měsíci opatření proti šíření nákazy jednotlivé autonomní regiony. Všechny už zavedly povinné roušky na veřejnosti, některé včetně pláží. Některé také omezily otevírací dobu nočních podniků, protože v této etapě epidemie klesl věkový průměr nakažených pod 40 let, zatímco v březnu to bylo 63 let.

Kontroverzní opatření se chystá přijmout Galicie. Vedení tohoto regionu na severozápadě Španělska dnes oznámilo, že hodlá zakázat kouření na veřejnosti v případě, že není dodržena bezpečná vzdálenost. Galicijský premiér Alberto Núňez opatření zdůvodnil tím, že podle expertů jeho vlády napomáhá tabákový kouř šíření viru. Jiní experti citovaní španělskými médii ale tvrdí, že to není vědecky doloženo.

Řada španělských regionů také v boji proti koronaviru zavedla kapacitní omezení pro restaurace či pláže, což například v Katalánsku o víkendech způsobuje mnohde dlouhé fronty a mnozí se na pláž ani nedostanou. Katalánsko také v předchozích dnech začalo masivní plošné testování v některých částech barcelonské metropolitní oblasti.

Počet odhalených případů nákazy roste také na Baleárách, jejichž vedení dnes oznámilo, že chystá zpřísnit kapacitní omezení v některých veřejných prostorách.