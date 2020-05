Španělsko ruší další opatření. Turisté nebudou muset od 1. července do karantény

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Turisté, kteří od 1. července přijedou do Španělska, nebudou muset do karantény - podle místních médií to dnes potvrdila španělská vláda. Už o víkendu oznámil španělský premiér Pedro Sánchez, že Španělsko očekává turisty od července, aniž by blíže určil termín či podmínky, za jakých to bude možné.