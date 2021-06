Španělsko se údajně chystá výrazně snížit DPH u elektřiny

Plán na snížení DPH, které by mohlo být pouze dočasné, je reakcí na růst cen elektřiny, za nímž stojí mimo jiné teplé letní počasí. "Přinese to okamžitou úlevu milionům rodin a malých podniků a je to skvělá zpráva," uvedl parlamentní mluvčí strany Pablo Echenique.

Opatření by měl v úterý schválit kabinet. Španělsko nyní u elektřiny kromě DPH ve výši 21 procent vybírá rovněž daň z výroby elektřiny ve výši 5,1 procenta, napsala agentura Reuters.