Tisk: Katastrofické povodně jsou důkazem výzev spojených se změnou klimatu

El País poukázal na to, že nynější povodně překvapily svou intenzitou a rozsahem. "To, co se stalo, ukazuje, že ani rozvinuté společnosti s vynikající infrastrukturou a dobrou ochranou před katastrofami nejsou ušetřené ničivých účinků tak extrémního počasí. Dopad zasáhl srdce nejrozvinutější části Evropy s tragickými následky," píše list.

"Katastrofa jasně ukazuje, že musíme rychleji pokročit směrem k dekarbonizaci ekonomiky. Evropa již v tomto směru přijala důležité kroky, ale musejí se učinit celosvětově. Mezitím je třeba se na dopad připravit pomocí lepších pohotovostních plánů. Povodně jsou varováním pro všechny," konstatuje list.

Podle Corriere della Sera se ochrana klimatu stává pro lidi obavou číslo jedna, a proto důsledky katastrofálních záplav mohou být nepředvídatelné pro volby. Deník v této souvislosti připomíná záplavy v roce 2002, kdy tehdejší německý kancléř Gerhard Schröder v gumových botách provázel záchranné operace ve snaze získat voliče a dosáhnout znovuzvolení. "Je to scénář, který se v těchto hodinách opakuje, i když se každý tváří, že se nesnaží získat hlasy," uvedl italský list.

"Jedna věc je jistá. Po katastrofě budou zářijové volby v Německu první v Evropě, které budou v otázce globálního oteplování vyhrány nebo prohrány," píše Corriere della Sera. Poukazuje přitom na skutečnost, že z nynější situace mohou profitovat Zelení, jejichž podpora v předvolebních průzkumech po počátečním vzestupu poklesla.

Londýnský list The Times poznamenal, že nikdo nemůže s jistotou říci, že nynější katastrofální záplavy způsobila změna klimatu, "i když němečtí politici o tom stěží pochybují". Rozmary počasí byly vždy. "Vědci však již léta varují, že rostoucí emise oxidu uhličitého povedou ke globálnímu oteplování a ke stále extrémnějšímu počasí v podobě sucha, povodní, vln veder a bouří," dodal britský list.

"Tyto extrémní události se nyní vyskytují mnohem častěji, než sami vědci předpovídali. To by nás mělo všechny znepokojovat," konstatuje deník. "Extrémní povětrnostní jevy varují vlády, že musejí zintenzivnit své úsilí ve snaze přizpůsobit se změně klimatu, ke které již dochází, a to bez ohledu na to, co dělají pro omezení budoucích emisí," dodává.