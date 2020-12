V Německu kvůli pandemii vznikají drive-in adventní trhy

Jeden takový trh se dnes otevírá v porýnském Kalkaru. Vystoupit z vozu se zde sice kvůli karanténním podmínkám nesmí, přesto pořadatelé doufají, že ho do konce roku navštíví až 10.000 lidí.

Kalkarský park trh označuje jako Zimní říši divů, která je uzpůsobena na prohlídku z auta. "Zvláštní situace často přináší neobvyklé nápady," uvádí pořadatelé. V areálu parku vytyčili trasu dlouhou 2,5 kilometru, na které na návštěvníky čeká 300 vánočních stromků, umělý sníh a také Mikuláš, který dětem zamává. Připraveny jsou i velké jesličky s Josefem, Marií a Ježíškem. Vstupné činí 12,5 eura (330 korun) na jedno osobní auto.

zdroj: YouTube

Jedním z lákadel klasických adventních trhů jsou stánky s občerstvením. Taková možnost nechybí ani v Kalkaru, potraviny se ale uvnitř areálu prodávají výhradně s sebou, a to po objednání předem přes internet. Předání je z hygienických důvodů bezkontaktní, zaměstnanci parku objednávky zákazníkům pověsí na zpětná zrcátka. Další stánky s občerstvením, které dělí velké rozestupy, stojí na parkovišti na konci prohlídkové trasy. Zde si mohou lidé svařené víno, horkou čokoládu a také párky či guláš z okénka auta koupit bez předchozího objednání. Zřízena zde byla také zvláštní odstavná plocha, kde si lidé jídlo mohou v autě v klidu sníst, pokud ho nechtějí vézt domů. Konzumace mimo vůz je nicméně zakázána.

Kalkarský trh, který bude otevřen do konce roku každý týden od středy do neděle s výjimkou Štědrého dne, není v Německu svého druhu jediný. V Bochumi v Porúří se jeden takový otevřel před týdnem v sobotu. Akce se nekoná denně, ale jen ve vybrané dny. Další termín je stanoven na 17. prosince, ale lístky jsou již nyní prakticky vyprodané. Vstupné, jehož součástí je i balíček občerstvení a litr svařeného vína v lahvi na pozdější ohřátí, stojí 55 euro (1450 korun).

Další drive-in vánoční trh uspořádal Patrick Schmidt v bavorském Landshutu. "Princip je podobný jako u velkých řetězců s rychlým občerstvením, lidé přijedou autem, dostanou lístek s nabídkou, projedou si trasu se stánky," říká Schmidt. Věří, že i tato náhrada mu pomůže složitou dobu překonat. "Nehledě na to, že díky trhu nyní nemusíme na kurzarbeit, je to také zábava," uvádí. Kurzarbeit je režim ochrany pracovních míst, kdy zaměstnancům s nuceně zkrácenou pracovní dobou přispívá na mzdy stát. Schmidt původně trhy pořádal od čtvrtka do pátku, kvůli velkému zájmu ale přidal ještě středu.

Přestože byla německá města kvůli pandemii donucena trhy odřeknout, vánoční výzdoba v nich nechybí. Dostupné jsou často také stánky se svařeným vínem či s jídlem, které je vydáváno s sebou. Například v Essenu je takových míst zhruba dvacet. V Essenu navíc vznikl digitální adventní trh, kde lidé najdou seznam prodejců, od kterých si mohou zboží objednat přes internet. V Berlíně je zase možné koupit si svařené víno přímo před Braniborskou bránou u celoročních kiosků s občerstvením.

Prodej svařeného vína se ale řadě politiků a také odborníků nelíbí, protože se u nich hromadí lidé ve frontách, kde se jen málo dbá na odstup či roušky. Sociálnědemokratický poslanec Karl Lauterbach prodeje svařeného vína a lahvového piva u stánků označil za katastrofální, jako odstrašující případ zmínil Kolín nad Rýnem. Na twitteru proto následně přivítal rozhodnutí tohoto porýnského města o zákazu prodeje vybraného alkoholu na veřejnosti po 16:00. Omezení se zde vztahuje pouze na horké alkoholické nápoje, jako jsou punč, svařené víno či svařené pivo, naopak lahvové pivo je tak nadále dostupné.