Ve Francii dnes začal nový školní rok, roušky a rozestupy jsou nutností

Začátek školního roku přivítal i francouzský prezident Emmanuel Macron na základní škole v jihofrancouzském Marseille, kde je na třídenní návštěvě. "Děláme maximum, aby byl návrat dětí do škol co nejnormálnější...zatímco se virus šíří dál," uvedl státník ve videu, které sdílel na svém twitteru. Žáky vyzval, aby dodržovali platná epidemická opatření.

V 67milionové Francii se v posledních týdnech zlepšuje epidemická situace. Každý den přibude průměrně 17.000 potvrzených případů nákazy, což je pokles oproti 23.000 případům, které země denně zaznamenávala v polovině srpna. Mnoho lidí se ale obává, že návrat dětí do škol povede k dalšímu zhoršení.

Macron studentům doporučil, aby se nechali očkovat. V současné době mají nárok na jednu z proticovidových vakcín děti starší 12 let. Školy pomáhají zájemcům o očkování s organizací termínu. U mladistvých ve věku 12 až 16 let musí s očkováním souhlasit alespoň jeden z rodičů. Ve věkové skupině 12 až 17 let obdrželo první dávku očkování 63 procent teenagerů a 47 procent je plně naočkovaných.

Francie je jednou ze zemí, které během pandemie covidu-19 udržely nejdéle otevřené školy. Z dat Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) vyplývá, že v zemi byly školy zavřené celkem 12 týdnů. V sousedním Německu byly zavřené na celkem 38 týdnů, v České republice na 46 týdnů a ve Spojených státech po dobu 58 týdnů.

"Odmítáme obětovat celé generace tím, že je budeme dlouho držet ze škol," uvedl mluvčí francouzské vlády Gabriel Attal.

Pokud se u žáka na prvním stupni základní školy potvrdí nemoc covid-19, do karantény půjde na sedm dní celá jeho třída. Pokud se infekce prokáže u studenta druhého stupně nebo střední školy, do týdenní karantény půjdou jen neočkovaní a ti, kterým vyjde pozitivní test na koronavirus.