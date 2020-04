Věra Jourová vítá aplikace proti koronaviru, obává se ale o soukromí

"Je to asi první celosvětová krize, při které můžeme plně využít schopností techniky, abychom nabídli chytrá a účinná řešení," uvedla místopředsedkyně Evropské komise Jourová. "Využívání těchto nástrojů ale musí být pro lidi vždy dobrovolné," dodala. Aplikace podobné těm, které se nyní vyvíjejí pro boj s koronavirem, by se podle ní měly nasazovat jen v dobách krize a získaná data by se měla uchovávat jen po nezbytně dlouhou dobu.

Internetové aplikace v boji proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 využívá už několik členských států EU. Pomáhat mají především registrováním polohy lidí tak, aby bylo možné dohledat, na koho se mohl virus přenést.

Podle Jourové by mohla být v oblasti koronavirových aplikací účinná i spolupráce na evropské úrovni. "Nechceme ale nijak omezovat snahy jednotlivých členských zemí," dodala.

Doporučení, která se budou týkat spolupráce členských států EU na poli aplikací, by se mohla podle Jourové objevit i ve strategii, v níž chce Evropská komise navrhnout koordinované rušení opatření přijatých v boji proti koronaviru v rámci EU. Strategii hodlá ve středu představit předsedkyně EK Ursula von der Leyenová.

Jourová už v pondělí v rozhovoru poskytnutém německému listu Die Welt varovala, že opatření přijatá v boji proti koronaviru by v delším časovém horizontu mohla oslabit demokracii. Vyjádřila mimo jiné pochybnosti o postupu Maďarska, kde na základě nového zákona může vláda premiéra Viktora Orbána v době nouzového stavu řídit stát pomocí dekretů.

Dnes Jourová agentuře DPA řekla, že "celá Evropa sleduje, co se v Maďarsku děje". Obzvlášť problematická je podle české eurokomisařky skutečnost, že v zákoně není stanoveno, jak dlouho bude moci kabinet prostřednictvím dekretů vládnout.