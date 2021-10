Většina obyvatel EU nevěří, že se vládám podaří dosáhnout snížení emisí do roku 2050

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Většina obyvatel Evropské unie nevěří, že se vládám podaří dosáhnout snížení emisí, které si stanovily do roku 2050. Ukázal to průzkum, který zveřejnila Evropská investiční banka (EIB). Evropská unie chce dosáhnout do roku 2050 neutrality emisí skleníkových plynů, některé členské státy chtějí cíle dosáhnout ještě dříve.