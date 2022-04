Země a poslanci EU se dohodli na nových pravidlech pro internetový obsah

Akt o digitálních službách (DSA) je druhým bodem strategie evropské komisařky pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová, jejímž cílem je omezit sílu technologických gigantů. Dohoda byla uzavřena po více než 16 hodinách jednání.

"Máme dohodu o DSA: akt o digitálních službách zajistí, aby to, co je nelegální offline bylo vnímáno a řešeno také jako nelegální online - ne jako slogan, jako realita," napsala Vestagerová na twitteru.

Ta da! 16 hours, lots of sweets (but cookies still declined ;) We have a deal on the #DSA: The Digital Services Act will make sure that what is illegal offline is also seen & dealt with as illegal online - not as a slogan, as reality! And always protecting freedom of expression! pic.twitter.com/mUhU84Q9FS