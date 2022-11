Evropa se může tuto i příští zimu vyhnout nedostatku plynu. Díky počasí

Jestliže bude obvyklé počasí a Rusko bude plyn i nadále posílat přes Ukrajinu, zásoby suroviny se v Evropě tuto zimu patrně sníží zhruba o dvě třetiny, řekl Weir. To znamená, že region bude schopen přečkat nadcházející zimní období a mohl by mít dostatečnou zásobu suroviny na to, aby se vyhnul krizi i v příštím roce.

"Pokud by tomu tak bylo, nemuseli bychom mít následující zimu tak velký problém, jak jsme se původně obávali," uvedl Weir na konferenci Commodities Asia Summit, kterou v Singapuru organizuje list Financial Times. "Všechno se teprve ukáže, ale já si myslím, že se podařilo zmírnit významný problém," dodal.

Teplejší počasí v severozápadní Evropě od října vedlo k prudkému poklesu cen plynu z rekordních úrovní z letošního léta. Region pokračoval v doplňování zásob a dovážel i další zkapalněný zemní plyn (LNG).

Podle Weira nastala situace, kdy má Evropa značné zásoby plynu. "Měli jsme velké obavy z cen energií, a ty se zmírnily," dodal.

Vládní činitelé a představitelé energetických společností už dříve varovali, že Evropě hrozí příští zimu akutní nedostatek plynu. V té době se očekává i vrchol celosvětové energetické krize. Rusko v podstatě zastavilo dodávky plynu do Evropy, což v regionu komplikuje doplňování zásob.

Ruská plynárenská společnost Gazprom by mohla od 28. listopadu začít snižovat dodávky plynu přes Ukrajinu do Moldavska. Zdůvodnila to tím, že Ukrajina zadržuje část plynu, který je určen Moldavsku. Ukrajinský provozovatel plynovodní soustavy to odmítl a obvinil Rusko, že používá energie jako zbraň. Ukrajina s Ruskem vede spory o tranzit plynu dlouhodobě, Ukrajinci měli už dříve vůči Gazpromu dluhy.