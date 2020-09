Aktivisté Extinction Rebellion zablokovali tiskárny, distribuce novin v Británii ochromena

Terčem blokády aktivistů ze skupiny Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí) byly tiskárny v britských městech Broxbourne a Knowsley, které vlastní společnost Newsprinters mediálního magnáta Ruperta Murdocha. Tisknou se v nich Murdochovy noviny The Sun a The Times i listy The Daily Telegraph, Daily Mail a Financial Times.

Skupina Extinction Rebellion obvinila novinové společnosti, že neposkytují přesné informace o "klimatickém a ekologickém stavu nouze" a že upravují pravdu tak, aby vyhovovala jejich vlastním potřebám.

Think we’ve gone too far? Lamestreammedia have been ignoring us like they ignore the #climateemergency. What’s more worrying ? Our action or the appointment of homophobe & misogynist @HonTonyAbbott #tonyAbbot CLIMATE DENIER to negotiate our US/ UK trade deal ! #FreeTheTruth pic.twitter.com/cGVNzsHlVU