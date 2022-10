Asi 10 tisíc mobilizovaných Rusů se vrátilo domů, uvedl ruský činitel

"Pokud takové případy existují, tak podléhají řízení, a takový člověk bude navrácen," řekl dnes novinářům Kartapolov. Peskov pak řekl, že se úřady z chyb při mobilizaci poučily. "Vidíme, že v mnohých ohledech se situace zlepšila a že jsme se poučili," citovala jeho dnešní vyjádření novinářům agentura TASS.

Na Ukrajině už zemřel mimo jiné také 33letý ruský mobilizovaný IT specialista, který se obrátil na soud kvůli tomu, že byl povolán do zbraně, přestože by se na něj vzhledem k jeho práci měla vztahovat výjimka. Ve čtvrtek večer o tom informoval jeho advokát Konstantin Jerochin. Právník upozornil, že jeho klient pracoval v Raiffeisenbank, jedné z největších bank působících v Rusku, a zabýval se podporou ruského platebního systému MIR. Ruské ministerstvo obrany v září ujišťovalo, že mobilizace se nebude týkat lidí pracujících v IT průmyslu nebo na pozicích důležitých pro zajištění stability ruského platebního systému.

Chyby při mobilizaci přiznal koncem září i ruský prezident Vladimir Putin, který z nich ale obvinil úřady. Povolávací rozkazy dostávali v některých případech například i chronicky nemocní, otcové mnoha dětí nebo muži, kteří výrazně přesáhli branný věk. Podle zpráv médií a pravidelných hlášení ukrajinské armády o bojích byli někteří mobilizovaní posláni bez výcviku rovnou na frontu, často se špatným vybavením.