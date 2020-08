Bělorusko je připraveno k dialogu se zahraničím

Policejní násilí a rozsáhlé zatýkání lidí, kteří protestují proti výsledku voleb, jež považují za zmanipulované, odsoudila řada zahraničních politických představitelů i zastánců lidských práv. Podle oficiálních výsledků svůj mandát s převahou obhájil Alexandr Lukašenko. Ten se drží u moci už od roku 1994.

Oznámení ministra zahraničí přichází poté, co běloruské úřady začaly ve čtvrtek večer propouštět zadržené demonstranty z vazby. Podle agentury AP bylo zatím propuštěno asi 1000 lidí. Celkem bylo podle běloruských úřadů v průběhu protestů zatčeno zhruba 6700 osob.

Na internetu se však množí obrázky i videa dokumentující tvrdé zacházení se zadrženými. Organizace Amnesty International uvedla, že řadu zadržených policisté ve vězení svlékli do naha, bili je a vyhrožovali jim znásilněním.

Ministři zahraničí zemí Evropské unie dnes mají rozhodnout o případném uvalení sankcí vůči Lukašenkovu režimu. Zatímco některé státy v čele s Německem, které teď unii předsedá, vyzývají k tvrdšímu postupu, například Maďarsko nabádá k opatrnosti a dialogu. K přijetí postihů je potřeba jednohlasného rozhodnutí všech unijních zemí.

We need additional sanctions against those who violated democratic values or abused human rights in #Belarus.



I am confident today’s EU Foreign Ministers’ discussion will demonstrate our strong support for the rights of the people in Belarus to fundamental freedoms & democracy.