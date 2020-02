Čínský konzul se nestačil divit. Rusové ho dali do karantény kvůli koronaviru

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ruské úřady nařídily novému čínskému konzulovi v uralském Jekatěrinburgu dvoutýdenní karanténu ještě dříve, než mohl absolvovat první pracovní schůzky. Uvedla to dnes agentura Interfax s odvoláním na ruské diplomaty. Kvůli obavám z šíření koronaviru ruské úřady preventivně umístily do karantény stovky čínských i ruských občanů, kteří nedávno přicestovali do Ruska z Číny.