Do Polska od začátku války uprchlo z Ukrajiny asi 1,2 milionu osob

Dnes do 07:00 přicestovalo na ukrajinsko-polské hranice dalších 35.300 osob, informovala pohraniční stráž, také o něco méně než v pondělí za stejný čas.

Celkový počet Ukrajinců utíkajících před boji i do dalších zemí dosáhl podle OSN 1,7 milionu. Podle vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Filippa Grandiho je to nejrychleji rostoucí uprchlická krize v Evropě od konce druhé světové války.

Kromě Polska míří Ukrajinci i do dalších sousedních zemí - na Slovensko, do Maďarska, Rumunska a Moldavska, ale také do Ruska. Do Česka zatím dorazilo víc než 100.000 Ukrajinců, řekl dnes premiér Petr Fiala novinářům před odletem do Londýna na jednání lídrů zemí visegrádské čtyřky s britským premiérem Borisem Johnsonem. Fiala upozornil, že je třeba se připravit na to, že kvůli pokračujícím ruským útokům na Ukrajině bude uprchlíků dál přibývat.