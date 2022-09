Karel III. plánuje levnější korunovaci, mohla by se konat v létě

Ačkoliv datum korunovace zatím nebylo stanoveno, měla by být kratší a levnější než královnina v roce 1953. Bulvárnímu listu Daily Mirror to řekl zdroj obeznámený se situací. Obřad pro královnu Alžbětu stál celkem 1,57 milionu liber, což odpovídá dnešním 46 milionům liber (1,3 miliardy korun).

"Král si je velmi dobře vědom problémů, které pociťují současní Britové. Bude proto dbát na to, aby se uskutečnilo jeho přání, že ačkoli by korunovační ceremoniál měl zůstat v souladu s dlouholetými tradicemi minulosti, měl by také reprezentovat monarchii v moderním světě," řekl zdroj listu.

Server britského listu The Daily Telegraph dnes uvedl, že korunovace Karla III. bude "kratší, dřívější, méně nákladná a bude více odrážet různé společenské skupiny a vyznání". Podle serveru by na obřad mohlo být pozváno kolem 2000 hostů, přičemž mezi shromážděnými budou "upřednostněni představitelé Společenství (Commonwealth) a různých náboženství".

Královna Alžběta II. byla korunována až po 16 měsících od smrti svého otce, Jiřího VI. Některá britská média proto spekulují, že by král Karel mohl být korunován ve stejný den, tedy 2. června 2023, u příležitosti 70. výročí od korunovace své matky.

Očekává se, že král Karel III. také sníží počet členů královské rodiny, kteří jsou aktivní ve veřejném životě a tudíž placení z veřejných prostředků. Tento plán podporují dvě třetiny obyvatel Británie, ukázal dnes průzkum veřejného mínění Savanta ComRes, který si objednal bulvární deník Daily Express.

Počet aktivních členů monarchie by se snížil na sedm z aktuálních 11. Vedle Karla III. a jeho královny manželky Camilly, by to byl následník trůnu princ William s manželkou Kate, Alžbětina dcera Anne a její bratr princ Edward s manželkou hraběnkou Sophií.

Král nyní v soukromí truchlí nad ztrátou své matky. V úterý proto se svou manželkou odletěl do Skotska. Přestože se po dobu smutku, který bude královská rodina držet do pondělí 26. září, nebude účastnit žádných veřejných akcí, již nyní plní některé ústavní povinnosti a podepsal řadu jmenování ministrů.

Královna byla uložena k poslednímu odpočinku v pondělí večer při soukromém obřadu za účasti krále a královské rodiny, který následoval po jejím státním pohřbu ve Westminsterském opatství a pohřebním obřadu ve Windsoru.