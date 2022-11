Karel III. uspořádal recepci před zahájením COP27, na summit nepojede

Na dnešní recepci byli pozváni mimo jiné zmocněnec amerického prezidenta pro otázky klimatických změn John Kerry, britský premiér Rishi Sunak či třeba módní návrhářka Stella McCartneyová.

Král Karel, který se již řadu let zasazuje o ochranu klimatu, musel na nátlak bývalé premiérky Liz Trussové svou účast na konferenci v Egyptě zrušit. Trussová na rozdíl od svého předchůdce Borise Johnsona vyřadila z agendy problematiku ochrany klimatu a životního prostředí, ale po necelých dvou měsících ve funkci byla nucena na nátlak svých spolustraníků odstoupit.

Současný předseda vlády Rishi Sunak původně uvedl, že na summit nepojede, tento týden však své rozhodnutí změnil.

Mluvčí vlády ve čtvrtek uvedla, že Sunak by králi v účasti nebránil. Na to už je ale pozdě, protože podle mluvčí by to nyní bylo "logisticky neproveditelné". Vláda a palác se proto dohodly, že se Karel III. nezúčastní.

COP27 začíná 6. listopadu v přímořském letovisku Šarm aš-Šajch. Zástupci přibližně 200 zemí tam budou dva týdny diskutovat o tom, jak omezit globální oteplování.